PDS : une nouvelle nomination de Wade

Depuis son retour au Sénégal, à la veille des Législatives du 31 juillet dernier, Abdoulaye Wade est retranché dans sa villa à Point E. Il reçoit des demandes de visite à la pelle, mais accorde la priorité aux responsables du PDS. Son objectif : la remobilisation de son parti en vue de la présidentielle de 2024.



Dans cette perspective, il a procédé hier, jeudi, à un léger réaménagement de la direction de la formation libérale avec la nomination d'un nouveau secrétaire national chargé des enseignants du PDS.



Le choix de Me Wade s’est porté sur Mafall Fall, d’après la circulaire du pape du Sopi sortie en ce sens et consultée par Enquête. Il demande en priorité à ce dernier de proposer «un dispositif organisationnel pour procéder (au) recensement (des enseignants du parti) en collaboration avec les responsables des fédérations du parti».



Tout en soulignant qu’il «accorde un grand intérêt à cette mission», l'ancien président de la République informe que «le secrétariat national chargé des structures et des mouvements de soutien veillera au bon déroulement du processus et (lui) rendra régulièrement compte de son niveau d’exécution».