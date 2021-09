Pêche / Joal-Fadiouth : "Ce que j'ai entendu ici est effrayant", (Diop Decroix)

Mamadou Diop Decroix sur la pêche

Mamadou Diop Decroix était l'hôte de la commune de Joal-Fadiouth ce week-end.

Il en a profité pour rencontrer la communauté pêcheur qui lui a soumis un chapelet de complaintes, allant de l'insécurité au niveau du quai, de la rareté des ressources, entre autres.

"Ce que j'ai entendu ici est effrayant. Nos pêcheurs n'arrivent plus à trouver du poisson. Plus grave, non seulement la ressource est surexploitée mais leurs équipements et matériels sont détruits, même les membres des équipages sont tués. On m'a dit que les bateaux foncent sur les pirogues. On constate des destructions matériels et des pertes en vies humaines. C'est extrêmement grave et sérieux", a affirmé Mamadou Diop Decroix.

D'après lui, les bateaux étrangers ne doivent pas dépasser les 6 miles. "Mais ils pêchent jusqu'à l'intérieur de notre zone et les Sénégalais ne peuvent plus trouver du poisson. Le poisson est devenu hors de prix pour les bourses. Les acteurs s'endettent dans les banques pour acheter du matériel, après ils ne peuvent pas trouver du poisson pour pouvoir payer leur emprunt. Certains se retrouvent en prison parce qu'ils ne peuvent pas payer", a-t-il déploré.