Pêches et Economie maritime : Le budget d’Alioune Ndoye arrêté à 50 milliards F Cfa

L’Assemblée nationale examine en plénière le projet de budget du ministère des Pêches et de l’Economie maritime dirigé par Alioune Ndoye. Ce budget 2021 est arrêté à 50 194 418 013 F Cfa en crédits de paiement et 198 156 395 076 F Cfa en autorisations d’engagement, pour le financement de quatre programmes.





Ceux-ci s’établissent comme suit : le programme 2023 «Pêche et aquaculture» crédité d’un budget de 14 993 800 415 F Cfa en crédits de paiement et 25 979 809 728 F Cfa en autorisations d’engagement. Le programme 2024 «Economie maritime», doté d’une enveloppe budgétaire de 32 752 056 616 F Cfa en crédits de paiement et 169 728 024 366 F Cfa en autorisations d’engagement.





Le programme 1008 «Pilotage, coordination et gestion administrative» pour une enveloppe de 1 148 560 982 F Cfa en crédits de paiement et en autorisations d’engagement. Et enfin le programme 3004 «Caisse d’encouragement à la pêche et à ses industries annexes (Cepia)» doté d’un budget de 1 300 000 000 F Cfa en crédits de paiement et en autorisations d’engagement.