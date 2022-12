Pèlerinage à La Mecque 2023 : le Sénégal retrouve son quota d’avant-Covid

On connaît le nombre de Sénégalais attendus pour le pèlerinage à La Mecque 2023. Ils sont au nombre de 12 800. Il s’agit d’un retour au quota qui était affecté au Sénégal avant la Covid-19.



Cette année, pour la reprise du Hajj après deux ans de pause due à la pandémie, les pèlerins sénégalais avaient bénéficié de 5822 places. Ce nombre a donc été multiplié par plus de deux pour l’année prochaine.



La Délégation générale au pèlerinage, qui donne la nouvelle via un communiqué transmis aux médias, enverra en janvier prochain une mission en Arabie saoudite. Objectif : finaliser les contrats avec les autorités saoudiennes, la compagnie aérienne convoyeuse, les hôtels et les restaurateurs.