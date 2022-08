Percée de l’opposition à Tambacounda : Yaye Awa Diagne accuse des responsables locaux de BBY et menace...

La responsable des femmes de l’APR candidate, élue de BBY à l'issue du scrutin du dimanche 31 juillet dernier, a fait face à la presse pour faire un bilan au sortir des élections législatives. Même si Benno Bokk Yaakaar a largement remporté les élections à Tamba, l'opposition a fait une percée. Selon Yaye Awa Diagne, des responsables de l'APR sont à l’origine de cette situation.



«A Tambacounda, nous avions toujours gagné tous les centres et bureaux de vote avec des scores fleuves. Pour ces élections, j'ai alerté des responsables sur certains comportements au sein de BBY. J'avais clamé haut et fort lors du meeting de clôture du comité électoral communal que s'il n'y a pas de traîtres en notre sein, l'opposition n'aura même pas 5% et voilà qu’aujourd’hui que des responsables ont voté contre Bby. A cet effet, nous demandons au chef de l’Etat de revoir la situation de certains responsables à qui il a tout donné parce que l’opposition a commencé à gagner du terrain dans la localité», a d’emblée déclaré Yaye Awa Diagne.



Poursuivant, la responsable des femmes de l’APR martèle : «Nous avons battu campagne sans certains responsables que nous connaissons et qui sont partis seuls au moment où l'unité était scellée autour du délégué régional et mandataire. Nous pensons que tout ceci a été fait délibérément pour saboter».



Visiblement très amère, Yaye Awa Diagne, qui attend les résultats globaux issus de la commission de recensement des votes siégeant au tribunal d'instance, menace de révéler tous les noms de ce qu'elle appelle des traîtres.