Percée de l’opposition à Tattaguine : L’Inter-coalition Yewwi-Wallu rectifie le maire Ibou Ndiaye

Coalition Yewwi-Wallu à Tattaguine

L’inter-coalition Yewwi-Wallu a dans un communiqué parvenu à Seneweb, apporté la réplique au maire de la commune de Tattaguine, localité située dans la région de Fatick. Ibou Ndiaye, le maire de ladite commune avait accusé son prédécesseur, Dethié Diouf d’avoir battu campagne pour la coalition Yéwwi Askan Wi. Des propos qui selon l’inter-coalition Yewwi-Wallu relèvent « d’une malhonnêteté notoire ».









"L’Inter-coalition Yewwi Wallu de la commune de Tattaguine remercie toutes les populations de la commune qui ont porté leur choix sur notre inter-coalition et félicite par la même occasion la coalition Benno Bokk Yaakar qui a emporté ces élections au niveau communal.





Cependant, elle se désole de l’attitude et du comportement du maire de la commune de Tattaguine qui a tenu des propos qui ne reflètent pas la vérité et qui sont relayés par un site de la place. En effet, le maire de la commune de Tattaguine, en lieu et place de reconnaître la percée de l’opposition, notamment celle de l’inter-coalition Yewwi-Wallu qui a obtenu 20,49% , l’un des meilleurs scores de l’opposition dans le département de Fatick, il attribue ce résultat à son prédécesseur, un autre responsable de Benno Bokk Yaakar . Ce qui relève d’une malhonnêteté notoire. Pour étayer ses propos, il dit que nous n’avons pas battu campagne alors qu’il sait que c’est totalement faux.