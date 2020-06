Pétition pour « sauver » Lamine Diack : « Si on ne proteste pas, on va vers une condamnation » (HSF)

Le procès de l'ancien patron de l'athlétisme international n’est ni plus, ni moins, « un complot contre Lamine Diack, un complot contre la race noire. Juridiquement Paris ne doit pas retenir Lamine Diack et ça c’est la première faute. Ils veulent écraser tous les noirs qui ont une certaine notoriété. Pourtant d'autres ont été pris la main dans le sac mais l'affaire a été réglée en toute diplomatie». La condamnation sans appel, est du président de l’organisation Horizon sans frontières (HSF), Boubacar Sèye selon qui, l’Etat du Sénégal doit tout mettre en œuvre pour éviter que Lamine Diack soit condamné par la justice en France.







« Le noir le noir est présumé coupable. Lamine Diack est un fils de l’Afrique, on ne doit pas accepter qu’il soit voué aux gémonies », invite Babacar Sèye dont l’organisation (HSF) porte déjà le combat sur la toile, afin de fédérer le maximum de personnes pour sa cause. « Nous avons initié une pétition que nous allons diriger vers les Nations unies et la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Nous appelons tous les Sénégalais à signer cette pétition. L’Etat du Sénégal devrait porter cette affaire et déléguer un avocat pour protester. Ne serait-ce que pour des raisons liées à l’âge, on ne doit pas accepter qu’il soit traîné dans la boue. Il faut en faire un combat africain, pour qu’il puisse retrouver les siens », martèle Sèye, invité du Grand débat de Seneweb. Il reste convaincu que « Si on ne proteste pas, on va vers une condamnation ».





A ce jour, 2320 signatures ont été recueillies selon toujours HSF qui appelle à « une mobilisation transnationale pour déjouer ce procès-complot contre l'Afrique pour discréditer les futurs leaders africains ».