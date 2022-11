Pétrole et gaz : Macky Sall, Idrissa Seck et le «syndrome hollandais»

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté hier, lundi, un Avis intitulé «Exploitation pétro-gazière et compétitivité économique». C’était en présence, notamment, du ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima.



Le président de l’institution, Idrissa Seck, a profité de l’occasion pour saluer l’approche du Président Macky Sall dans la gestion des ressources pétrolières et gazières du pays. «Il nous plaît ici de féliciter à nouveau le chef de l’État pour sa vision prospective qui a conduit à mettre en place un dispositif efficace pour un bon encadrement de l’exploitation prochaine des hydrocarbures», a-t-il déclaré dans des propos repris par Le Soleil.



Parmi les éléments de ce dispositif, Idrissa Seck cite, entre autres, «le cadre législatif et réglementaire innovant adopté pour une exploitation judicieuse et bénéfique des ressources pétro-gazières, l’objectif étant de préserver notre pays contre le ‘syndrome hollandais’».



Le «syndrome hollandais» est la dépendance d’une économie à une rente. «L'expression provient des effets de la découverte de gaz en mer du Nord sur l'économie des Pays-Bas, renseigne une site spécialisé. (Cette découverte) a provoqué, du fait de la redistribution d'une partie de cette rente, une rapide désindustrialisation du pays. Dans la plupart des cas, lorsque l'exploitation des ressources naturelles domine une économie et lorsqu'une richesse est acquise hors du cycle de production, en particulier dans les situations d’extractivisme, ce processus est observé.»