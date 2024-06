Pétrole sénégalais : le «jalon fondateur» du Président Abdoulaye Wade

Le Sénégal a démarré l’extraction de son pétrole. Alors que les nouvelles autorités jubilent, l’ancien ministre de l’Énergie Madické Niang rappelle, dans une déclaration publiée dans L’Observateur, que l’ancien chef de l’État a posé le premier jalon de ce succès.



«Aujourd'hui, notre pays, le Sénégal, vient d'extraire son premier baril de pétrole (l'annonce a été faite mardi 11 juin dernier, NdIr). En ce jour symbolique de triomphe national, fruit de tant d'efforts collectifs successifs, nous ne pouvons pas manquer de rappeler le jalon fondateur posé le 15 juillet 2004 par la signature du Contrat de Recherche et de Partage de Production portant sur les Blocs de Rufisque offshore, Sangomar offshore et Sangomar offshore profond, entre la Société Hunt, représentée par Monsieur Larry Bottomley et Petrosen, représentée par Monsieur Serigne Mboup.



«Ce contrat que nous avons signé au nom de la République du Sénégal, en notre qualité de ministre des Mines et de l'Energie, avant de le faire approuver par le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, marque le départ d'une formidable aventure humaine avec ses hauts et ses bas, aventure qui se parachève aujourd'hui dans l'allégresse.



«L'espoir et la vision du Président Maître Abdoulaye Wade se concrétisent ce jour, au tout début du magistère d'un jeune président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, comme pour signaler à la génération présente que la réussite est toujours au bout de l'effort lorsque la nation reste constante dans ses principes fondateurs et fondamentaux.»



Maître Madické Niang,



Avocat, ancien ministre de l’Énergie