Phase 2 du Train express régional : Le gouvernement acquiert 7 nouveaux trains

Bonne nouvelle pour les usagers du TER. Selon igfm, l’achèvement des travaux de la phase 2 du réseau du Train express régional de Dakar (TER) est annoncé pour fin 2023. Ainsi, l’État a anticipé la mise en service de cette nouvelle ligne, en commandant les rames qui y seront déployées.











"Le groupe ferroviaire espagnol CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) a dévoilé une commande de trains constituée de sept rames de quatre voitures chacune formulée par l'Agence sénégalaise pour la promotion de l'investissement et des grands travaux (Apix). Ces trains seront fabriqués en collaboration avec Alstom qui fournira l'équipement des véhicules, tandis que CAF concevra et produira les trains dans son usine de Reichshoffen, en Alsace (nord-est France). Ces unités ferroviaires devraient être déployées sur le réseau du Train express régional (TER) qui relie Dakar à ses banlieues", rapporte la source.





Actuellement, le Sénégal développe la phase 2 du projet qui s’étend sur 19 km pour raccorder Diamniadio à, notamment, l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass.





Sans oublier que la capitale dakaroise compte près de 24 % de la population et la part la plus importante de la flotte de véhicules du pays. Ce qui génère à la fois un encombrement du réseau routier et un besoin en transport élevé que l’offre actuelle ne peut couvrir entièrement.





Des défis qui ont poussé l’État à investir davantage dans le développement du transport en commun public.