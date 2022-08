Phases nationales 2022 : La commission centrale des arbitres et l'Oncav enterrent la hache de guerre

A l'issue d'une réunion organisée par la Fédération sénégalaise de football, l'Oncav et les instances des arbitres ont trouvé afin une solution aux litiges qui les opposent.



La rencontre s'est tenue sous la présence du président de la Fédération sénégalaise de football Me Augustin Senghor, du ministre Abdoulaye Sow, du président de l'Oncav Amadou Kane et les représentants de la commission centrale des arbitres.



Désormais, les parties ont donc convenu que sous les auspices de la fédération, les arbitres vont à nouveau officier dans les meilleurs délais pour les matchs de phases nationales.



Toutes fois, l'instance dirigeante du football sénégalais a exhorté la commission centrale des arbitres de réexaminer les sanctions contre certains membres de la corporation. Du coup, la demande a été acceptée par les représentants des arbitres.