Photos obscènes dans la PV : Serigne Bassirou Guèye ‘’mouille’’ le commandant Mbengue

Face à la presse, ce jeudi 26 janvier 2023, près de deux ans après l’éclatement de ce dossier de viol opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, l’ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye est revenu sur les photos obscènes versées dans le procès-verbal d’enquête. Interpellé par les journalistes sur la capture d’écran d’un post Facebook d’un salon dénommé Sweet massage (à ne pas confondre avec Sweet beauté) situé à Yoff virage derrière la fédération Sénégalaise de Football (alors que Sweet beauté est localisé à Sacré-cœur), l’ancien procureur de la République s’en lave les mains.







« On parlait de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Il y a des photos qui le montrent et qu’il fallait donner aux enquêteurs. J’aurai pu directement les mettre dans le PV. Je peux cliquer sur internet, voir des charges contre Ousmane Sonko ou contre Ndèye Khady Ndiaye et les mettre dans le Pv », précise-t-il d’emblée. Il ajoute : « les photos que j’ai, sont des photos soumises à la vérification du commandant de la Section de Recherche qui les a vérifiées et me les a transmises et qu’on a versées dans le PV ».