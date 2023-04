Pierre Goudiaby Atépa donne un bon point à Macky Sall

Pierre Goudiaby Atépa juge globalement positif le bilan de Macky Sall en termes d’infrastructures.











“Sur le plan des infrastructures, même si certaines comme le TER ont coûté trop cher et même si on aurait pu aller plus loin dans le cas du BRT en optant directement pour un tramway au lieu des bus électriques, il faut reconnaître que la présidence Macky Sall a fait du bon boulot”, estime-t-il dans les colonnes de Jeune Afrique.









L’architecte émet néanmoins quelques réserves dans la politique de modernisation de Dakar : “Concernant la modernisation de la capitale, le bilan est en demi-teinte. Si je ne peux que saluer la création d’une ville nouvelle à Diamniadio comme moyen de désengorger Dakar tout en créant un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie, je déplore l’absence d’une vision forte pour la ville-centre qui doit conserver son âme et son sens”.





Le Président du Club des Investisseurs Sénégalais reconnaît, toutefois, au chef de l’État “le mérite d’avoir osé la réalisation de Diamniadio, même s’il est vrai que le sol composé entre autres d’argile gonflante pose un problème sérieux. Avec le président Wade, notre choix s’était porté sur le site du lac Rose”.