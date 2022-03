Pierre Sané : «Plus jamais, nous ne devons servir de chair à canon à des armées étrangères »

Pierre Sané sur la situation en Ukraine

"Tout peuple agressé dans son territoire mérite notre sympathie. Surtout s’il est lâché par les « puissances » européennes voisines" : les propos sont de Pierre Sané qui s'exprime sur la guerre en Ukraine. Il est d'avis que « ça ne nous regarde pas ».’





L'ancien Secrétaire général d’Amnesty international, dans un entretien à Leral, pense que " L’Afrique doit rester neutre et impartiale. Nous avons suffisamment donné au cours des 2 dernières guerres mondiales et avons été remerciés comme chacun sait par une ingratitude crasse et assumée de la part de la France. La loi d’airain du colonialisme perdure à ce jour", déplore-t-il.





"Qu’il y ait de nouvelles guerres tribales en Europe, quoi de neuf? L’agression et la guerre sont consubstantielles de l’histoire européenne: génocides, crimes contre l’humanité, esclavagisme industriel, colonialisme, invasions et interventions, bombardements nucléaires, occupations militaires … ils ont tout inventé. Comme le dit si bien Aimé Césaire quand il impute à l’Europe « le plus haut tas de cadavres de l’histoire de l’humanité ».

Ceci dit, " nous devons être déterminés à refuser que cette guerre ne soit exportée chez nous encore une fois. Ce n’est pas notre problème. Il est vrai que nous avons des accords de coopération non divulgués à ce jour et qui statueraient que nous devrions fournir des troupes à la France dans ses aventures guerrières. Il faut tout simplement les dénoncer. Comme vient de le faire le Mali. Plus jamais, nous ne devons servir de chair à canon ou de terrains de jeux à des armées étrangères et encore moins servir de supplétifs diplomatiques", alerte Pierre Sané.