Pikine : Benno remobilise sur fond de désordre et de chahuts

Ce fut dans le brouhaha et dans un désordre indescriptible, ponctué de tintamarre et de chahuts, que les émissaires de Macky Sall, Pape Demba Sy et Talla Sylla, ont été accueillis.



D’après les sources du quotidien Les Échos, ils étaient venus délivrer, samedi dernier, au Complexe Léopold Sédar Senghor de Pikine, le message du patron de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Mais, c'est à croire que les gens ne voulaient rien écouter et commençaient à bouder la rencontre en quittant par groupes les lieux. Tout ceci, rapporte le journal, dans un vacarme d'enfer.