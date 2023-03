Pikine: Le préfet autorise la marche de Pastef

Le préfet du département de Pikine autorise la manifestation pacifique de Pastef. À cet effet, il a défini les horaires et l'itinéraire de la marche projetée par Assane Diop, Gora Diome et Papa Baba Mbaw, membres de la Coordination départementale des patriotes du Sénégal pour le Travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) de Rufisque.







Le début de la marche est prévu à 15 h pour prendre fin 18 h. Elle sillonnera, à partir du terminus P15, l'autopont Colobane lycée moderne de Rufisque route de Sangalkam, hauteur grande mosquée des mourides (en construction) - rond-point arrêt "Khaal".





L'arrêté préfectoral précise qu'il est exclu tout débordement susceptible de perturber la circulation des personnes et des biens. Le commissaire central de Rufisque est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants.