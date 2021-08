Pikine-Nord : 5 blessés et des dégâts matériels lors d'une bagarre entre APR et RV

Les partisans du parti République des valeurs (RV) et des militants de l'Alliance pour la république (APR) se sont donnés en spectacle, hier, à Pikine-Nord. Une bagarre rythmée de coups de poing et de jets de pierres lancées par les deux camps. Cinq blessés et des dégâts matériels ont été enregistrés lors de cette bagarre, indique "Walf Quotidien" dans sa parution du jour.





En effet, Le coordonnateur départemental du parti RV de Thierno Alassane Sall, candidat à la mairie de Pikine-Nord, Lamine Gueye, accuse les autorités préfectorales de Pikine d'être de mèche avec le maire Amadou Diarra pour bloquer l'inscription injustifiée de ses militants sur les listes électorales à travers l'officier d'état civil qui refuse de leur délivrer des certificats de résidence.





Ce que réfute le camp du maire Amadou Diarra, en particulier son chef de cabinet Ibrahima Khalil Mandiang. "Ce qui est à l'origine de cette tension remonte d'il y a de cela 15 jours. Un gars de la RV s'est présenté à la mairie avec 25 certificats de domicile pour la délivrance de certificats de résidence. L'officier d'Etat civil a refusé en exigeant la présence physique des demandeurs. Mécontents de cela, ils sont sortis pour jeter de l'huile sur le feu pour accuser le maire Amadou Diarra qui n'a rien à voir avec ça", a-t-il laissé entendre.