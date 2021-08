Pikine Nord : Bagarre entre militants de l’APR et de la République des Valeurs

La tension est vive à Pikine Nord entre les militants du parti au pouvoir et ceux de la République des Valeurs depuis l’ouverture des inscriptions sur les listes électorales.



Et si les autorités administratives ne prennent pas les devants, cela risque de dégénérer un jour entre les partisans de Thierno Alassane Sall et les proches de Macky Sall.



Car, les proches du maire Amadou Diarra se sont battus contre ceux du responsable de la RV, Lamine Guèye, candidat déclaré à la mairie de cette localité.



Selon les informations glanées par le quotidien L’AS, le bilan des affrontements se résume à un blessé dans les rangs du parti de Thierno Alassane Sall.