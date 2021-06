Pikine : Pastef appelle à une vaste inscription sur les listes électorales

Pastef Pikine

Les Patriotes de Pikine dénoncent les "agressions physiques" contre les membres de leur parti. Ainsi, ils appellent à une vaste inscription sur les listes électorales afin "de débuter le changement au niveau local".





"C’est avec une grande amertume que nous faisons cette déclaration de presse. Mais elle est nécessaire et importante. Les derniers événements qui ont animé l’actualité politique au Sénégal et à Pikine ne sont pas de nature à installer un climat apaisé et démocratiquement propice à une expression plurielle des sensibilités politiques. Pastef est l’une des principales victimes au-delà de ce que les citoyens vivent quand ils revendiquent leurs droits les plus élémentaires", a indiqué la coordination départementale de Pastef-Pikine.