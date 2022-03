Pikine : Wallu Sénégal va marcher pour dénoncer le « hold-up électoral » des locales

La Coalition Wallu Sénégal de la ville de Pikine sera dans la rue ce vendredi. La raison, ce que Cheikh Dieng du Parti démocratique sénégalais qualifié de « hold-up électoral au niveau de la ville, orchestré par la coalition Benno Bokk Yakar ». En effet, ayant « constaté des irrégularités, un recours a été déposé auprès de la cour d’appel, qui dit-on, a vidé tous les dossiers à l'exception de celle de la ville de Pikine et la commune de Pikine nord ». « Wallu demande à la cour d'appel de dire le droit sans aucune pression politique. Une marche sera par ailleurs organisée demain vendredi par des jeunes de l'opposition à partir du rondpoint Texaco pour dénoncer un tel forfait », a informé Cheikh Dieng.



A l’en croire, la compilation des procès-verbaux issus des bureaux de vote a donné une victoire incontestable de près de 2000 voix de la coalition Wallu sur la coalition BBY au niveau de la ville de Pikine. « Les résultats ont été inversés par la commission départementale de recensement qui a proclamé la victoire de BBY avec une avance de 1906 voix », ajoute encore Cheikh Dieng.

Revenant sur la fraude présumée, il note : « l'examen des procès-verbaux de la commission départementale a permis de déceler des irrégularités grossières qui ont conduit à la confiscation de la victoire des urnes de la coalition Wallu ». Il s'agit « de la majoration des scores au niveau des procès-verbaux de BBY et la minoration de ceux de Wallu par rapport aux procès-verbaux issus des bureaux de vote et signés de tous les mandataires et allant parfois jusqu'à 45 voix. Des écarts significatifs sont aussi notés entre les suffrages valablement exprimés et le cumul des suffrages obtenus par les différentes coalitions ».

Une troisième source d'irrégularités notée par Cheikh Dieng, « l'incorporation de coalition non concernées par le scrutin départemental et de la même manière l'omission de coalitions régulièrement partantes entre autres... ».

Par ailleurs, « par constat d'huissier il a été décelé des votes frauduleux et des personnes avec des cartes d'électeurs non retirées qui ont permis de faire basculer la coalition de Wallu pour BBY ».