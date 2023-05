Placée en garde à vue à la SU : De lourdes charges pèsent sur Maty Sarr Niang

Seneweb en sait un peu plus sur les raisons de l'arrestation de Ndèye Maty Niang alias "Maty Sarr Niang".





Selon nos sources, les policiers de la Sûreté urbaine ont mis la main sur elle, suite à une autosaisine du procureur de la République. A l'ancienne journaliste de Trade FM, il est reproché d'avoir fait des incitations à la violence et à un soulèvement populaire à travers les réseaux sociaux. Ndèye Maty Niang est en garde à vue pour appel à l'insurrection, à la violence, à la haine, commission d'actes de nature à compromettre la sécurité publique et outrage à magistrat, selon Me Moussa Sarr.









Elle sera interrogée demain matin sur procès-verbal.