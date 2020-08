Plainte contre Mansour Faye et Diop Sy : Guy Marius Sagna à l’Ofnac ce mardi

L'activiste Guy Marius Sagna, qui avait saisi le 17 avril dernier l’Ofnac d’une lettre de dénonciation, contre le ministre et beau-frère du Président Macky Sall Mansour Faye et le député et homme d’affaires Diop Sy, pour conflits d'intérêts et délits de favoritisme, sera reçu par l’Ofnac.