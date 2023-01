Plan B, si Sonko est hors-jeu : La réponse de Bassirou Diomaye Faye

La réponse de Bassirou Diomaye Faye si Sonko est Hors-jeu

Les cadres du Pastef sont plus que rassurés de la participation de leur leader Ousmane Sonko à la Présidentielle de 2024, quelle que soit l’issue du procès pour «viol» contre son accusatrice Adji Sarr. L'hypothèse d'une condamnation du leader des patriotes n'effleure pas Bassirou Diomaye Faye.