Plan décennal Gestion des inondations : Voici les 15 parlementaires qui vont entendre les ministres

15 députés vont entendre des ministres en charge des inondations

Les ministres qui ont (ou ont eu) en charge de la gestion des inondations vont passer devant les députés de l’Assemblée nationale dans le cadre de la mission d'information portant sur cette question. Ils seront entendus par 15 parlementaires notamment sur le plan décennal de gestion des inondations, mis en œuvre depuis 2012.





En effet, le bureau a été installé hier et est composé comme suit : 10 députés membres de la majorité Benno Bokk Yakaar. Il s’agit de Pape Sagna Mbaye, Dié Mandiaye Ba, Pape Birahim Touré, Awa Guèye, Yoro Sow, Aïssatou Diawara, Théodore Chérif Monteil, Adji Mbergane Kanouté, Nicolas Ndiaye et Ibrahima Ibou Nguette.





Dans les rangs de l'opposition on compte les députés Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Mbacké Bara Dolly et Marie Sow Ndiaye. Et Marème Soda Ndiaye et Aïssatou Sabara pour les députés non-inscrits. Pape Sagna Mbaye qui dirige la mission d'information sera secondé par Mamadou Lamine Diallo, en qualité de vice-président.