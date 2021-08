Plan Orsec : 1000 milliards engloutis depuis 2005 dans les inondations

En seize (16) ans, plus de 1000 milliards ont été supposés dépensés pour faire face aux inondations, rapporte Le Quotidien dans sa parution du jour.



Me Abdoulaye Wade avait annoncé 52 milliards pour reloger les sinistrés dans le cadre du Plan Jaxaay.



Quatre années plus tard, le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye annonce 2 milliards Fcfa pour accompagner le Plan Orsec.



En 2012, Macky Sall lance son fameux Programme décennal de gestion des inondations d’un montant de 750 milliards Fcfa.