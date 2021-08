Plan Orsec: Thierno Bocoum tacle l’Etat et demande à l’Ofnac de s’autosaisir

Thierno Bocoum n’a pas été tendre avec les autorités étatiques. Face à la presse, ce lundi 23 août, il a déploré la gestion des eaux pluviales par les services compétents. Mieux, il a attaqué le plan Orsec déclenché par Macky Sall ce week-end pour soulager les populations surtout celles de la banlieue dakaroise victimes des inondations. D’emblée, le président de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République a déclaré: «Je voudrais dire que le gouvernement actuel au lieu de régler des problèmes est en train d’essayer d’intimider l’opposition. Nous avons vu Bougane Guèye être convoqué parce que tout simplement il a appelé les populations à aller s’inscrire. Cela devrait être le travail du gouvernement. Parce qu’il y a un aveu d’échec clair en pensant que la jeunesse va voter contre le gouvernement parce qu’ils n’ont rien fait».



Avant de poursuivre: «Nous demandons au gouvernement au lieu de traquer les opposants de s’orienter sur les difficultés des populations. Surtout ce qui est lié aux inondations parce que les populations sont fatiguées. Vous avez tous vu par rapport aux inondations, il y a évidemment un intérêt à renouveler les plans Orsec. 750 milliards F CFA avaient été prévus pour le plan décennal 2012-2022, rappelle-t-il. Et, 66,5% ont été dépensés comme taux d’exécution représentant 511 milliards F CFA. Où est l’argent ? Où est-ce qu’ils l’ont mis ? ».



L’ancien membre du parti Rewmi d’Idrissa Seck de soutenir: «On doit mettre en place une commission d’enquête parlementaire parce qu’une mission d’information ça sert simplement à informer les députés. Et même ça, ils ne l’ont pas compris. Que l’Ofnac s’auto-saisisse. Qu’on nous explique pourquoi des plans Orsec chaque année et qu’on nous explique aussi où sont passés les milliards décaissés. Malgré les 10 milliards décaissés en 2020 vous avez tous vu les dégâts dans la banlieue ». Thierno Bocoum de signaler que le fait que Keur Massar soit érigé en département n’a rien changé. «Quand le président achète un avion pour être dans un confort de roi, il n’a pas le droit de laisser sa population patauger dans l’eau», accuse-t-il.