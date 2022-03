PLD/AND SUQQALI : Babacar Gaye démissionne de son poste de vice-président

Selon le quotidien L'AS qui donne l'information, Babacar Gaye n’est plus le vice-président du PLD/AND SUQQALI dirigé par Oumar Sarr.



L’ex-porte-parole du PDS a démissionné de son poste de vice-président de l’orientation idéologique et des affaires administratives du parti.



Même s’il reste toujours membre du PLD, Babacar Gaye dit «poursuivre son engagement au service du pays avec moins de responsabilité dans un parti politique qui exige de la présence et des sacrifices.»