[Vidéo] Plus de 20 morts dans un accident à Sakal : Mansour Faye et Antoine Diome déjà sur les lieux

Plus de 20 morts dans un accident à Sakal

«Le gouvernement prendra toutes les mesures». Cette phrase est lâchée par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement du Sénégal, suite à l’accident tragique qui a eu lieu, ce lundi matin à Sakal (Louga).





Mansour Faye a effectué un déplacement sur les lieux pour s’enquérir de la situation. De même que le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome.