Plus de 5000 cartes d’électeur non encore retirées à Kaffrine (officiel)

Quelque de 5371 cartes d’électeur sur un total de 11286 nouvellement confectionnées dans le département de Kaffrine (centre) attendent d’être récupérées par leurs propriétaires, a appris l’APS d’Omar Diba, l’adjoint du préfet.



Les cartes d’électeurs issues de la dernière révision exceptionnelle des listes électorales dans le cadre des élections communales et départementales du 23 janvier ont commencé à être distribuées depuis le 8 décembre dernier.



Depuis lors, 5915 inscrits sur les listes électorales sont effectivement entrés en possession de leurs cartes, d’après l’autorité préfectorale.



Dans la commune de Kaffrine, 5033 cartes ont été reçues, 3605 distribuées.



Dans l’arrondissement de Katakel, 1101 cartes ont été distribuées sur 3376, et pour celui de Gniby, 1668 cartes sont en souffrance sur un total de 2877.



La distribution se poursuit jusqu’au 22 janvier prochain au soir, la veille du jour du scrutin prévu le dimanche 23 janvier 2022.



Concernant les candidatures, 4 candidats sont en lice pour le Conseil départemental, selon la préfecture.

Il s’agit Mor Talla Cissé de la coalition Nafoore, Pape Makhtar Fall de la coalition Wallu Sénégal, Abdoulaye Wilane, de la coalition Benno Bokk Yaakar et Mansor Dramé de la coalition Gueum Seu bopp.



Trois candidats sont en lice pour la mairie de Kaffrine : Cheikh Tidiane Gaye de Yeewi Askan Wi, Abdoulaye Saydou Sow de Benno Bokk Yakkar et Thierno Seydou Badiane de l’Union citoyenne Bunt-Bi.