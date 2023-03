Plus de 91 mille personnes en temps réel : Ousmane Sonko fait exploser l’audimat

« Quand Sonko est attaqué, il tient le haut du pavé. S’il attaque, il tient le haut du pavé. Ses adversaires doivent faire attention parce qu’ils sont en train de le propulser comme une fusée » ! L’analyste politique, Babacar Justin Ndiaye n’avait pas du tout tort en tenant ces propos en 2018, puisque la fusée politique, Ousmane Sonko a atteint aujourd’hui, cinq ans après, sa vitesse de croisière.



En plus de drainer des foules monstres lors de ses meetings (notamment à Keur Massar et aux Parcelles Assainies), celui qu’on caricaturait de « candidat des réseaux sociaux », arrivé troisième à la présidentielle de 2019 avec plus 687 000 voix (soit 15% des suffrages), Ousmane Sonko fait également exploser l’audimat sur la toile.



Lors de sa sortie de ce lundi 20 mars 2023, le leader de Pastef a démontré, une fois de plus, qu’il fait le buzz sur les réseaux sociaux. Malgré l’heure tardive (il s’est prononcé à 23h45mn), plus de 91 000 personnes suivaient en temps réel sa déclaration.



Une audience qui prouve à suffisance, le virtuose politico-médiatique qu’est devenu l’ancien inspecteur des domaines radié de la fonction publique en 2016.