Plusieurs partis politiques lancent un appel pour une union de la Gauche

Des formations politiques telles que le PS, l'AFP, l’AJ/PADS/A, et bien d’autres encore, ont lancé un appel pour la tenue d’Assises de la Gauche plurielle. L’objectif principal serait de parvenir à une union des forces de gauche. “Si l’unité de la Gauche a toujours été une préoccupation permanente de nos différentes organisations, elle est devenue, aujourd’hui, une urgence, un impératif catégorique. Le contexte international et africain actuel, les récents développements inquiétants de notre situation nationale, constituent un motif supplémentaire et suffisant pour les forces de Gauche de se retrouver”, lit-on dans l’appel cosigné par plusieurs formations de cette famille politique. Seneweb vous propose l’intégralité de cette tribune.





“Même si les forces de Gauche ont uni leurs efforts dans les différentes dynamiques pour la tenue des Assises nationales, la mise en place du M23 comme des coalitions pour l’avènement de la première et de la deuxième alternance, même si ses composantes ont toujours fait preuve de détermination et d’engagement jusqu’au sacrifice suprême, en vue de porter leur part de charge dans le combat pour l’indépendance, la démocratie et la justice sociale dans notre pays, et ce depuis la période coloniale jusqu’à nos jours, l’histoire de la Gauche sénégalaise, dans toutes ses nuances, a toujours été une histoire de division et de dispersion.





C’est ainsi qu’à l’heure actuelle les organisations se réclamant de la Gauche, à cause de leur division, se sont retrouvées trop faibles pour pouvoir peser sur le cours politique de notre pays.





Si l’unité de la Gauche a toujours été une préoccupation permanente de nos différentes organisations, elle est devenue, aujourd’hui, une urgence, un impératif catégorique.





Le contexte international et africain actuel, les récents développements inquiétants de notre situation nationale, constituent un motif supplémentaire et suffisant pour les forces de Gauche de se retrouver.





Elles sont condamnées à réaliser leur unité afin d’être en mesure de jouer pleinement le rôle qui est attendu d’elles. Face à cette situation, elles sont appelées à prendre leurs responsabilités.





C’est pourquoi, des forces de Gauche de notre pays, communistes, socialistes, socio-démocrates, nationalistes, écologistes ont décidé :





1°) de construire une nouvelle Gauche plurielle, unie, démocratique, laïque et panafricaniste, ouverte et inclusive, autour des conclusions des Assises nationales avec un discours nouveau et des méthodes nouvelles;





2°) d’organiser les Assises de la Gauche plurielle sur la base de termes de références consensuels afin de créer une vaste organisation des partis et mouvements de la Gauche plurielle. Ces Assises seront aussi l’occasion d’aborder toutes les questions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles qui agitent le pays;





3°) de lancer un appel pressant à toutes les organisations et individualités intéressées à rejoindre notre initiative afin de mettre un coup d’arrêt à la division et à la dispersion de la Gauche, pour permettre à celle-ci de jouer un rôle de défenseur conséquent de la démocratie, de la République, de l’Etat de droit, de la stabilité et de la paix civile pour notre cher Sénégal et pour l’Afrique, dans la perspective des Etats Unis du continent.





C’est le lieu, ici, de souligner avec force que l’unification souhaitée, pour être féconde et porteuse, devra s’appuyer sur les idéaux, les valeurs et les principes de Gauche comme la générosité, l’humanisme, la solidarité, le partage, la justice sociale, l’égalité, le refus de l’oppression et de l’exploitation ainsi que la défense des couches défavorisées.





Il importe plus que jamais de mettre au cœur de la politique l’éthique, la responsabilité, le respect dû au citoyen et la primauté absolue de l’intérêt général, de l’intérêt du peuple.”





Dakar, le 15 février 2023





Ont signé :





AFP, AJ/PADS/A, APL/ DOG BUUMU GACCE, BDS, BPS, CNNO, GALAXIE COMMUNAUTAIRE, LD, M2R, MRG, MPCL, NIAXX JARINU/MAG, NPVR, PIT, PS, RES/LES VERTS, RSD/TDS, RTA/S, SÔR, UDF/MBOOLOO MI, URD.