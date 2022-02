Podor - Installé dans ses fonctions : le maire de Médina Ndiathbé dévoile ses priorités

maire de Médina Ndiathbé, Demba Ba

Le maire de Médina Ndiathbé (Podor), Demba Bâ, reconduit dans ses fonctions pour un second mandat de 5 ans, a déclaré que l’accès à l’eau potable dans la zone du Diéry figure au nombre de ses priorités, de même que la construction de forages, d’adductions d’eau et d’abreuvoirs dans les principaux zones d’élevage selon l’agence de presse sénégalaise.





Le maire a notifié : ’’Pour les prochaines années, le curseur sera également sur le secteur de la santé avec l’ouverture et le fonctionnement du centre de santé de Cas-Cas dont les travaux sont achevés’’. Selon Demba Bâ, l’éclairage public, l’éducation, la formation et l’emploi des jeunes seront aussi privilégiés lors de son nouveau mandat faisant suite aux élections territoriales du 23 janvier dernier. L’accompagnement des femmes pour leur autonomisation va se poursuivre et se renforcer. Déjà, une mini-rizerie est installée à Cas-Cas. Mais d’autres actions d’envergures suivront", a-t-il indiqué.