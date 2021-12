[Vidéo] Podor : Le Puma appuie le renforcement de la sécurité dans l'Île à Morphil

Podor : Le Puma appuie le renforcement de la sécurité dans l'Île à Morphil

Modernisation des Axes et territoires frontaliers (PUMA), a effectué un tournée dans l'Île à Morphil pour s’enquérir de l’état d’avancement de quatre importants projets.





Pendant toute la journée du lundi 27 décembre, Moussa Sow et sa délégation ont sillonné une partie importante de l’île à Morphil, en vue de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation des bâtiments qui abritent les sous-préfectures dans les arrondissements de Cas-Cas et de Saldé, et de mise en place d’une poste de contrôle frontalier mixte dans la localité de Démette.





S’adressant à la population, il a estimé que les postes de sécurité frontaliers vont permettre de renforcer la sécurité des personnes et des biens dans cette zone. En outre, le coordonnateur national du PUMA a réitéré l’engagement indéfectible des responsables de ce projet, à contribuer efficacement à "traduire en actes la vision réaliste et prospective du chef de l’Etat le président Macky Sall en matière d’équité territoriale".





Il a aussi rappelé que ces infrastructures modernes, conformément à la vision du président, à la mise en œuvre de la politique territoriale qu’il a initiée, vont garantir dans ces arrondissements et ces communes de l’île à Morphil, la sécurité des populations, à travers le renforcement du contrôle et la lutte contre la fraude ainsi que les trafics de toutes sortes.





Dans le village historique de Saldé, première étape de la tournée, les populations ont fortement salué la réhabilitation de la sous-préfecture, qui va permettre, selon eux de rapprocher l’administration des administrés.