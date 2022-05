Podor : Les Maires de Benno portent Abdoulaye Daouda Diallo pour confirmer la dynamique victorieuse de Macky Sall

Les maires de BBY de Podor choisissent Abdoulaye Daouda Diallo

En perspective aux législatives du 31 juillet prochain, ils ont été 17 maires du département de Podor, plus le Président du Conseil départemental et de hauts responsables, à adouber le coordonnateur de l’APR et de Benno Bokk Yakaar (Bby) pour assurer et rassurer sur la dynamique victorieuse de la majorité présidentielle dans leur terroir. En réunion, le samedi dernier, à la permanence de l’APR Dakar, ils ont rendu public un mémorandum dans lequel ils se félicitent du fait que Abdoulaye Daouda Diallo (Add) reste l’artisan des victoires de Macky à Podor, et demeure toujours le symbole d’unité de leur parti, mais aussi, un de ces grands rassembleurs dont l’Apr a besoin pour davantage asseoir son leadership sur le territoire national.