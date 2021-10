Podor - Locales 2022 : Walaldé déroule le tapis rouge à Seybatou Aw

Candidat aux élections locales du 23 janvier prochain, le député de la Diaspora et homme d'affaires vivant en Côte d'Ivoire, Seybatou Aw, a été chaleureusement accueilli par les populations de Walaldé. En effet, le « serviteur » comme le surnomment bon nombre des populations de la localité, est plus qu'un mécène pour avoir, par le passé, « construit le collège devenu lycée, amené l'électricité, permis d'exploiter les périmètres agricoles du village entre autres actions au bénéfice des populations de Walaldé, la terre où il est né, où il a grandi et où il veut continuer d'être au service de ses frères et sœurs ».





« Walaldé est une localité qui a besoin de tous ses fils pour asseoir son développement », dira Moussa Sarr, coordinateur départemental de la Cojer et fils de Walaldé, soutien de taille de Seybatou Aw. « Le tissu social est en lambeau à Walaldé et notre candidat est la personne la mieux indiquée pour regrouper les fils de Walaldé autour de l'essentiel », souligne-t-on également. Même son de cloche pour Coumba Ifra Dieng, vice-présidente du conseil départemental par ailleurs présidente départementale des groupements de promotion féminine.





Parmi les soutiens du député Seybatou Aw, il y a l'ancien ministre Amadou Niang et le syndicaliste Ibrahima Sarr.





« Le meeting a permis de démontrer que Walaldé n'est la chasse gardée de personne », dira M. Sarr qui invite à faire le tour de la ville « pour constater que la population est venue répondre à l'appel de celui qui fait tout pour le bien-être des populations ».





Seybatou Aw qui a fait face à la presse après le meeting a remercié les populations avant d'annoncer ses projets qui, promet-il, vont changer le visage de sa ville s'il est élu au soir du 23 janvier. « Nous remercions le Président Macky Sall pour tout ce qu'il fait pour le Sénégal en général et pour notre terroir en particulier. Nous travaillons pour le Président et nous continuons à l'accompagner et à accompagner les populations car très prochainement, nous allons installer une chambre froide digne de ce nom avec une capacité de 500 T pour aider les populations à conserver leurs produits », promet le candidat à la mairie de Walaldé. Il a annoncé un projet qui va générer plus de 10 000 emplois pour la jeunesse et informe qu'il en a déjà discuté avec le Président de la République.