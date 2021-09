[Photos] Point de presse du collectif "Ndawi Ndakaru"

Excellence, Monsieur le Président de la République, Président de l'Alliance Pour la République (APR).





Depuis votre accession à la Magistrature Suprême, vous avez travaillé dans le sens de répondre aux attentes fondamentales du peuple conformément aux engagements que vous aviez formulés dans le Yonou Yokkuté et plus tard dans le Plan Sénégal Émergent.





Vous avez travaillé en mettant l'accent sur les besoins socio-économiques, éducatifs, sanitaires, … mais aussi et surtout d'épanouissement du peuple sénégalais. Et cela s'est illustré par vos différentes réalisations.





On se rend compte qu'il y'a des efforts incommensurables que vous avez déployés avec vos équipes.





Un des aspects importants de votre profil, c'est votre posture de leader devant des situations de difficultés telle que la pandémie de la Covid-19 avec son lot de conséquences. Cette pandémie qui a fini de mettre à terre les grandes puissances mondiales, vous l'avez géré avec brio. Ce qui a valu au Sénégal le classement de deuxième mondiale en terme de bonne gestion de la Covid-19.





Vous avez su tenir le gouvernail, indiquer le Cap et de façon résolue, vous avez travaillé dans le sens de faire en sorte que le Sénégal ne soit pas totalement perturbé par ces secousses qui gangrènent le monde.





C'est ainsi que pour faire face à cette pandémie, dès le départ, vous aviez dit que nous sommes en guerre dont vous êtes le Général. Voilà la posture d'un leader qui engage son pays d'une calamité qui le guette et qui prend les devants.





Face aux inondations qui dernièrement ont causé des soucis dans certaines localités du pays, nous vous avons vu prendre des mesures administratives fortes en faisant de Keur Massar un département. Vous y avez installé un certain nombre de ressources et de dispositifs logistiques pour permettre aux populations de faire face à cette catastrophe naturelle qui aujourd'hui frappe presque le monde entier. Nous pouvons donner les cas en Allemagne, en Belgique, en Grèce avec des incendies entre autres, liés à une dégradation climatique. Vous avez indiqué des solutions fortes et déployé vos hommes sur le terrain qui ont rencontré les populations afin de régler le problème. Ainsi, nous tenons à manifester notre solidarité et notre compassion à toutes les populations impactées. Et nous encourageons le gouvernement à redoubler d'efforts pour accélérer la mise en œuvre du plan décennal de lutte contre les inondations.





Concernant le panier de la ménagère, nous rappelons que, dès son accession au pouvoir, les premières mesures prises par le Président de la République étaient la diminution des prix des denrées de première nécessité et leurs stabilisations. Mieux, en janvier 2013, il a amélioré le pouvoir d'achat des sénégalais avec une augmentation des salaires de 15 à 90 milles. Aujourd'hui, dans un contexte mondial marqué par une pandémie à Covid-19 depuis deux ans, le Sénégal subit les conséquences de cette crise qui a occasionné un dérèglement de l'économie mondiale. A cet effet, nous nous félicitons des efforts de l'État qui a mis en place une batterie de mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des populations.





Monsieur le Président, vous vous êtes appuyé sur des ressorts très forts, des ressources humaines de qualité qui vous ont accompagné dans la réalisation de votre vision. Et parmi ces ressources, l'une qui s'est le plus fait remarquer reste incontestablement le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui a été là depuis le début et a fréquenté plusieurs pôles de responsabilités qui lui ont permis de capitaliser une expérience forte en terme de gestion administrative mais aussi de participation aux instances les plus significatives de prise de décision: du Coud, au Ministère de la Santé et de l'Action sociale, en passant par les ministères du Tourisme et des Transports Aériens, de la Gouvernance Locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire. Il a un parcours honorable, partout où il est passé, il a laissé des empreintes indélébiles, positives. Certains ont même tendance à regretter son départ.





Aujourd'hui, son style de management au niveau du Ministère de la Santé et de l'Action sociale montre qu'il est incontestablement un excellent leader parce qu'il continu de faire des résultats plus que satisfaisants face à la gestion de cette crise sanitaire qui secoue le monde avec ses nombreuses vagues. Il s'est positionné en première ligne pour réaliser l'offensive de cette riposte conformément à vos orientations.





L'une des preuves les plus remarquables qui prouvent qu'il a réussi sa démarche managériale, c'est les mesures qui ont été recommandées aux autorités de façon inclusive et participative à travers le CNGE qui par la suite déterminent les positions et les décisions à prendre en matière de lutte contre la pandémie. Mais aussi, le dynamisme dont il a fait montre avec la construction de quatre nouveaux hôpitaux de dernière génération. Ces réalisations dans un délai de rigueur prouvent encore l'efficacité de l'homme. Certains de ses collaborateurs depuis le début de la riposte ont été recrutés par l'Organisation mondiale de la santé (Oms). Cela montre à suffisance qu'il a su détecter la bonne graine, qu'il a pu se faire entourer de ressources humaines de qualité conformément à vos directives.





Excellence, nous « Ndawi Ndakaru », pensons que pour toutes ces raisons, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Maire de la commune Yoff, Coordonnateur de la Convergence des cadres républicains constitue un modèle en terme de bonne gouvernance, de leadership, d'engagement, de fidélité et de loyauté envers vous.





Sur le plan politique, voilà quelqu'un qui a toujours assuré la victoire du parti et de la coalition BBY dans sa base depuis 2012. Pour preuve, il est le seul maire de l'Alliance Pour la République (APR) dans le département de Dakar.





Et mieux, son score à Yoff a toujours comblé le gap pour le triomphe de BBY à Dakar. Un bon leader ne se contente pas seulement de gagner son fief, Diouf Sarr, de par sa proximité avec les militants et responsables fait gagner d'autres communes (preuves à l'appui). Vous l'avez surnommé l'Oiseau rare à juste raison, Monsieur le Président. Vous n'aurez jamais l'occasion de douter de son engagement et sa sincérité à votre égard. Abdoulaye Diouf Sarr est un homme sur qui vous pouvez compter en toute circonstance, il a le sens du militantisme exemplaire, il est un modèle de droiture, de respect et de confiance.





Toutes ces raisons, Monsieur le Président, font que l'Oiseau rare, ADS peut valablement être considéré comme l'élément central dans les joutes électorales qui auront lieu le 23 janvier prochain.





Au niveau de Dakar, si nous mettons de côté toutes considérations subjectives, nous jugeons que l'un des piliers qui peut permettre facilement de créer un consensus autour d'un profil, consensus autour des différents leaders mais aussi au niveau des populations et leurs attentes, c'est l'Or (l'oiseau rare) Diouf Sarr.





Nous sommes des jeunes du parti (APR), notre seul leader demeure le Pr Macky Sall. Mais pour le choix de la tête de liste proportionnelle à la ville de Dakar, nous optons pour le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Par conséquent, nous "Ndawi Ndakaru nénanu Ablaye là".





Voilà pourquoi à travers le présent mémorandum, nous soutenons la candidature de ADS à la ville de Dakar comme étant celui qui peut réaliser l'accord, le croisement de tous les points de vue et la réussite de votre projet en terme de développement des collectivités territoriales Excellence, Monsieur le Président.





Merci de votre aimable attention !