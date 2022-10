Polémique sur la préférence nationale : Alassane Samba Diop tacle Guy Marius Sagna & Cie

Au Sénégal, le débat autour de la préférence nationale est remis au goût du jour suite à la publication d’un texte du député de Yewwi Askan wi, Guy Marius Sagna, rejetant sa dotation en carburant remise à l’Assemblée nationale parce que favorisant les entreprises étrangères.



Le journaliste Alassane samba Diop s’est invité dans la polémique en taclant l’activiste et les autres compatriotes qui défendent son idée, notamment sur les réseaux sociaux.



« Ils mangent étranger, s'habillent étranger, respirent étranger, parlent la langue étrangère et nous pompent l'air avec la préférence nationale et le consommer local! Quel pays !!! », a écrit le directeur général de Iradio/Itv.