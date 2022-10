Polémique sur un contrat d’armement : « On traite avec des voyous », Abdoul Mbaye

Polémique sur un contrat d’armement : « On traite avec des voyous »

La polémique autour d’un contrat d’armement de 45 milliards signé entre l’Etat du Sénégal et un supposé trafiquant d'armes nigérien, continue de faire couler beaucoup d’encre. De l’avis d’Abdoul Mbaye, leader de l’Alliance pour la citoyenneté et du Travail, cette affaire n'honore pas le Sénégal.