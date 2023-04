Polémique YAW-Armée : L’APR pourfend les “tentatives anti-républicaines de manipulation de l’opposition anarcho-populiste”

Dans un communiqué, l’Alliance Pour la République (APR) “condamne avec la plus grande fermeté, les allégations mensongères et infondées, les tentatives anti-républicaines de manipulation de l’opposition anarcho-populiste qui cherche à mêler l’armée nationale au débat politique”.



Le parti présidentiel invite, dans ce sillage, “tous les démocrates et républicains à rester vigilants face à une opposition manipulatrice dangereuse et dont la perspective n’est d’aucun intérêt pour la consolidation de notre démocratie, de notre République et de notre vivre ensemble”.





Hier, la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) a annoncé le report de manifestations à risques qu'elle avait prévues lundi 3 avril, veille de la célébration de la fête de l’Indépendance.



YAW dit avoir reporté ses manifestations en "tenant compte des échanges avec de hauts gradés des Forces de défense et de sécurité de notre pays et aussi de larges concertations", selon son communiqué.



Assertions qui ont poussé l'Armée à sortir de sa réserve. Le colonel Moussa Coulibaly, Directeur de l'Information et des Relations publiques des Armées a sorti une note, dans laquelle l'Etat-major invite la classe politique comme la société civile à tenir les militaires hors du débat politique.



"L'Etat-major général des Armées invite les acteurs politiques de tous bords et la société civile à tenir l'Armée nationale hors du débat politique pour l'intérêt de la Nation. Cette dernière entend garder sa posture républicaine et se consacrer à ses missions régaliennes", lit-on dans la note.