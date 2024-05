Politique : après le Parti socialiste, l’AFP fait sa mue

Le Secrétariat politique exécutif (SPE) de l’Alliance des forces de progrès (AFP) s’est réuni, ce jeudi. A l’occasion, souligne Les Échos, Moustapha Niasse et ses camarades ont projeté « un regard critique » sur le bilan de la formation politique au sein de Benno Bokk Yakaar (BBY). Douze ans de compagnonnage soldé « à plusieurs reprises par des investitures opaques et cavalières », dénoncent-ils.



Ainsi, l’AFP, qui entend faire sa mue, annonce la création d’un « comité préparatoire » pour « une direction collégiale composée essentiellement de jeunes, de la base au sommet ».



Toutefois, Niasse et Cie, appréciant « la solidité » de la démocratie sénégalaise qui s’est exprimée à l’occasion de la Présidentielle du 24 mars dernier, ont commencé par adresser leurs félicitations au Président Bassirou Diomaye Faye, lui « souhaitant que le pays connaisse des progrès significatifs sous son mandat ».



Puis, analysant la défaite de leur candidat, l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, les progressistes ont dénoncé « une succession d’initiatives inopportunes et de faits singuliers » mais aussi « des accords opaques » sans préciser lesquels.