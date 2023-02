Politique : Le CRD lance un appel à toutes les forces vives de la Nation, les chefs religieux... pour cultiver la paix et renforcer la démocratie au Sénégal

Le Congrès de la renaissance démocratique (CRD), après s’être réuni ce jeudi 23 février, dénonce les tentatives de destruction de la démocratie sénégalaise et de la bonne marche de la République par le parti au pouvoir.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le CRD dit avoir constaté qu'au regard des événements graves, des menaces sérieuses sans précédent pèsent sur la stabilité et la paix sociale du Sénégal.





"Arrivé au pouvoir en 2012, à travers des élections libres, transparentes et démocratiques, M. Macky Sall, actuel Président de la République, et son régime ont entrepris de détruire les acquis démocratiques obtenus de hautes luttes par des générations de citoyens et citoyennes au moyen de l’instrumentalisation de la justice, la politisation de l’Administration, la déstabilisation des partis politiques et organisations de la société civile, la violation de la Constitution, sans oublier la corruption et la prévarication des ressources publiques, le plus souvent détournées par ses proches", dénonce le CRD.





Face aux arrestations tous azimuts et arbitraires d'opposants et d'activistes ; à l’interdiction ou entrave aux manifestations citoyennes ; aux harcèlements juridico-politiques, le CRD lance un appel à toutes les forces vives de la Nation, les chefs religieux, les mouvements citoyens, les syndicats, etc., pour cultiver la paix et renforcer la démocratie au Sénégal.