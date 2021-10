Port de Dakar : Deux candidats à l’émigration clandestine arrêtés dans un navire étranger

Un fait digne d'un scénario hollywoodien pollue l'atmosphère au Port Autonome de Dakar ! En effet, deux ressortissants guinéens ont tenté de voyager clandestinement à bord d’un navire étranger selon des informations exclusives de Seneweb.



Mouhamed C. et Fodé S. pour ne pas les citer, avaient embarqué, vers 02 heures du matin, dans un bateau après avoir nagé quelques mètres. Ainsi, ces deux manœuvres s'étaient réfugiés dans un coin à bord de ce navire étranger qui avait transporté, au Sénégal, du sucre en provenance du Brésil.



Mais quelques minutes avant le départ de ce bateau vers son pays d'origine, le chef de sécurité qui effectuait un tour de contrôle, a aperçu ces candidats à l’émigration clandestine dans leur lieu de refuge. Alertés, les gendarmes de la brigade du Port de commerce de Dakar ont arrêté les deux ressortissants guinéens.



D'après nos sources proches du dossier, les hommes en bleu ont découvert, par devers-eux, deux sacs à dos contenant des biscuits et de l'eau. Ces produits étaient destinés à leur ravitaillement en cours de route.



Entendus respectivement par les enquêteurs, Mouhamed C. et Fodé S. ont reconnu avoir tenté de voyager clandestinement. Ils étaient partis, disent-ils, à la recherche d'une meilleure vie et c'est leur première tentative.



" Nous avons nagé quelques mètres avant d'appuyer sur les cordes pour monter sur le bateau. Et nous étions dans un coin en attendant le départ en direction du Brésil" confient les deux mis en cause.

Visés pour présence irrégulière dans l'enceinte portuaire et tentative d'émigration clandestine à bord d’un navire étranger, ces deux manœuvres ont été présentés au procureur.