Poste de député de Déthié Fall : Thierno Bocoum dément Diattara

Au cours d'une conférence de presse, Yankoba Diattara a déclaré que le poste de député qu’occupe Déthie Fall lui était destiné. « Le président Idrissa Seck nous a demandé de choisir qui de moi, Déthié Fall et Thierno Bocoum allait occuper le poste. C’est ainsi que Déthié et Bocoum m’ont dit que le poste me revenait de droit. C’est par la suite que le président Idrissa Seck a choisi Déthié Fall ».