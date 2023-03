Poste Thiaroye : Des scènes de violences éclatent entre manifestants et forces de l’ordre

L'atmosphère est très tendue dans la banlieue de Dakar. Et pour cause, de violents affrontements sont en cours à l'instant entre la police et les manifestants à la Poste Thiaroye.







Sur cet axe stratégique, les manifestants ont pris d'assaut la route nationale. Des pneus sont brûlés un peu partout.





La circulation est fortement perturbée sur les lieux.