Posture républicaine, suite à la proclamation des résultats provisoires par la Cour d'appel de Dakar : Souleymane Ndiaye invite l'opposition à s'inspirer de BBY

Après la proclamation des résultats provisoires par l'instance nationale habilitée, la Cour d'appel, le leader de la S2D invite l'opposition notamment la coalition YAW à "adopter une posture républicaine, à l'image de Benno Bokk Yaakaar, en respectant la vérité des urnes et au besoin à user des recours prévus par la loi pour trancher les contentieux électoraux".





D'autre part, il regrette les "multiples sorties maladroites de YAW, sentant venir la défaite infligée par la Coalition BBY". Il se désole que Ousmane Sonko et Cie se soient lancés "dans un jeu de manipulation de l'opinion, en tenant des conférences de presse ce dimanche soir, lundi et hier même. Cela prouve leur manque de sérénité, de confiance en eux-mêmes et met à nu leur mauvaise foi".





Souleymane Ndiaye rappelle d'ailleurs, pour mémoire, que c'est le même scénario qu'aux élections locales de janvier 2022 où les mêmes personnes s'étaient vite réjouies d'une prétendue victoire, avant de se rendre compte qu'ils étaient loin du compte.





Voici l'intégralité de sa réaction.





Ce n'est pas maintenant que nous allons leur apprendre à compter, à se tenir en responsable et à user de leurs droits dans les règles.





Aujourd'hui encore, les Sénégalais font majoritairement confiance au Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall et à son équipe, et nous nous en réjouissons, tout en remerciant les Sénégalais qui ont exprimé leurs suffrages en faveur de la grande coalition Benno qui a su résister comme il se doit à l'alliance électorale Yaw-Wallu.





Comme nous nous y attendions, parce que nous connaissons l'effort déployé par notre coalition sur le terrain, les résultats proclamés par la Cour d'appel nous donnent vainqueurs de ces élections qui se sont déroulées dans la plus grande transparence. Ces résultats parlant, montrent que BBY a battu YAW et WALLU réunis. Là où YAW a obtenu 56 sièges avec 1.071.139 voix, WALLU 24 sièges avec 471.517 voix, BBY a obtenu à elle seule 82 sièges avec 1.518.137 voix.





Maintenant, si YAW souhaite déposer un recours, ils en ont le droit, mais dans les délais impartis qu'ils ne sont pas censés ignorer. Nous, nous avons eu à le faire à Goudomp, après constatation de certaines irrégularités et dans les délais. Nous les invitons à s'en inspirer et à s'écarter de la voie tortueuse de la manipulation. Gagner une ou quelques communes, ce n'est pas gagner le Département comme ont voulu le faire croire certains leaders de YAW.