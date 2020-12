Pour contrer l'opposition : Voici la liste des "30 commandos" de Macky

Le quotidien Les Échos dévoile les noms de la Task-Force républicaine chargée de défendre les réalisations de Macky Sall.





Il s'agit d'une équipe composée de "30 commandos" dont 7 ministres, 3 députés et 20 directeurs généraux.





Il y a Birame Faye, désigné coordonnateur, Abdoulaye Sow, Samba Diobène Kâ, Néné Fatoumata Tall, Zahra Iyane Thiam, Moïse Sarr, Mamadou Salif Sow, Abdou Karim Fofana, Sira Ndiaye, Aminata Guèye, Moustapha Guèye, Mame Boye Diao, Pape Demba Bitèye, Thierno Amadou Sy, Mamadou Kassé, Abdou Khafor Touré et Tamsir Faye.