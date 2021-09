Pour éviter une lourde défaite de Bby à Ziguinchor : El Hadj Sarr appelle Baldé au dépassement

A l’occasion d’une rencontre du Comité directeur de "Vision Émergence", El Hadj Sarr, le président, constatant l’agitation des cadres de l’Union centriste du Sénégal (Ucs), appelle le maire sortant, Abdoulaye Baldé, à faire preuve de dépassement et de sacrifice pour éviter à la majorité présidentielle une seconde déroute électorale.





En perspective des élections locales du 23 janvier 2022, les déclarations de candidatures fusent de partout au sein de la majorité. Et les soutiens des candidats désireux de porter les couleurs de Bby ne ratent aucune occasion pour rappeler à l’ordre leurs adversaires. C’est le cas du président de ‘’Vision Émergence’’ qui, s’offusquant de la condescendance du maire sortant, Abdoulaye Baldé, alors qu’il a perdu toutes les élections auxquelles il a pris part depuis 2016 dans la commune de Ziguinchor, invite le président de l’Ucs à faire preuve de dépassement.





Selon El Hadj Sarr,« Abdoulaye Baldé doit prendre acte de la lourde défaite lors de la présidentielle de 2019 et céder la première ligne à la nouvelle génération ». En d’autres termes, aux yeux du patron de ‘’Vision Émergence’’, « l’ancien ministre d’Etat est disqualifié pour encore rempiler à la tête de la mairie de Ziguinchor ». Pis, « Abdoulaye Baldé est le meilleur candidat de Bby pour faire gagner Ousmane Sonko et le Pastef à Ziguinchor », selon El Hadj Sarr, soulignant que Ziguinchor baigne dans l’insécurité, l’obscurité, l’insalubrité et les eaux stagnantes.





Étayant son propos, El Hadj Sarr d’indiquer que les Ziguinchorois, dans leur écrasante majorité, souhaitent un changement de l’équipe municipale qui a fini par monter ses limites. D’ailleurs, pour se faire une idée sur l’envie de changer d’équipe municipale, M. Sarr invite le Président Macky Sall a commandité un sondage auprès des populations. Concluant son propos, le patron de ‘’Vision Émergence’’ de dire : « Politiquement, Abdoulaye Baldé est un homme du passé à Ziguinchor et lui-même le sait pertinemment ».