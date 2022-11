Pour freiner la hausse du loyer : Abdoul Mbaye préconise une décentralisation, mais pas…

Pour la baisse des loyers Abdoul Mbaye preconise une decentralisation ...

De l’avis de l’ancien Pm Abdoul Mbaye, la baisse du loyer n’est pas pour demain dans la capitale sénégalaise (Dakar), où l'offre est supérieure à la demande. Une des raisons pour laquelle le leader de l’Act donne comme solutions la décentralisation, mais également la construction de logements sociaux.





"Il faut des démarches stratégiques sur le moyen terme au moins, dans deux directions. Si le prix des loyers augmente, c’est qu’il n’y pas assez de disponibilité. Il y a qu’à même un marché de l’immobilier, un marché de la location, un marché de la construction. Et si le loyer augmente à ce point dans la ville de Dakar, c’est qu’il y a plus de demandes que d'offres. Cela suppose une stratégie orientée au moins dans deux directions principales.





La première, c’est la décentralisation. On ne peut pas faire cette économie, notamment pour Dakar, parce que les loyers à Kaolack sont très raisonnables. Mais à Dakar, nous sommes sur une presqu'île ; tout est concentré dans Dakar où tout le monde afflue vers Dakar. Il y a une grosse pression au niveau de la demande. Donc, il faut de la décentralisation et il ne faut pas une décentralisation à la Diamniadio. Vous créez ensuite un problème de transport vers le centre de Dakar".





Dans un second temps, dira Abdoul Mbaye, "il faut aussi de la construction de logements. Mais là encore, on retombe dans le slogan creux des 100 mille logements. Où sont ces 100 mille logements ? On fait le point sur les 100 mille logements depuis 2012. Où sont les statistiques ? Qu’on nous dise où sont les logements ? Toujours, on se ramène à des problèmes de gouvernance et de mal gouvernance, pour les bonnes solutions. Il n’y a même pas un début de mise en œuvre, on se contente de slogan, de déclaration politico-politicienne et puis, on considère que le problème est réglé. On passera jamais comme ça".