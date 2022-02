Pour un scrutin démocratique : Mounirou Sy préconise des réformes

Mounirou Sy, constitutionnaliste

Les élections locales sont passées. Mais selon le constitutionnaliste Mounirou Sy, des réformes doivent être opérées pour rendre ce scrutin beaucoup plus démocratique. La première réforme devrait être l’élection des adjoints au maire au suffrage universel. La deuxième consiste à faire en sorte que le scrutin soit organisé à deux tours.





‘’J’ai constaté qu’il faut aller, après cette pluie électorale, vers ce que j’appelle le beau temps des réformes. La première est que, comme le maire est élu au suffrage universel direct, il serait bien, en même temps, que ses adjoints le soient. Ce faisant, on n'assistera plus à ces couacs que nous vivons depuis quelque temps. Il faudrait également aller au 2nd tour pour permettre de renforcer la légitimité du maire élu. Il y a des gens qui ont voté au 1er tour et après, ils se sont rendu compte qu’ils ont mal voté. Ils n’ont pas voté pour la personne de leur choix, parce que la tête de liste majoritaire est inconnue du quartier, du village, de la ville, de la commune ou du département. Pour corriger toutes ces imperfections, je pense qu’il serait bien d’avoir un scrutin uninominal à deux tours, dans lequel la tête de liste majoritaire qui n’aurait pas 50 % et plus des voix, ira au 2nd tour avec son second. Cela permettrait d’éviter les incohérences et les couacs que nous avons vécus, comme c’est le cas à la ville de Guédiawaye où le maire sortant est premier, mais pas majoritaire"; a indiqué Mounirou Sy sur les ondes d’iRadio.





À Guédiawaye, le vote des adjoints du maire fait toujours polémique. Ce qui handicape le fonctionnement de la collectivité. "On va très prochainement assister à la révision du budget qui a été voté, il y a deux mois. Si la majorité n’est pas du maire - et c’est le cas - il y aura blocage ; ce qui pourrait amener des délégations spéciales", a-t-il regretté dans la même source.