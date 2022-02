Pour une paix définitive en Casamance : Serigne Mbacké Ndiaye donne des pistes de solution

En conférence de presse ce vendredi 18 février à Dakar, Serigne Mbacké Ndiaye n’a pas tardé à revenir sur la libération des sept militaires sénégalais de la Cedeao pris en otage par la branche armée du Mfdc et dirigée par le chef rebelle Salif Sadio, lors d'un accrochage à la fontière gambienne.





«Certains militaires sénégalais ont été libérés par le Mfdc ; on s’en félicite. Mais il ne s'agit pas seulement d’arriver à cette libération et de croiser les bras, car nous sommes convaincus que nous sommes à deux pas d’une paix définitive en Casamance. Ceux qui me suivent à la télévision ou à la radio savent bien de quoi je parle. Pour une paix durable, il faudrait poursuivre cette discussion», a soutenu l’ancien ministre sous Abdoulaye Wade, par ailleurs proche collaborateur du régime en place.





Serigne Mbacké Ndiaye fait remarquer aussi qu'«il faut que les uns et les autres évitent de jeter de l’huile sur le feu. Ils ne doivent pas s’indigner sur le chef des rebelles, Salif Sadio».





Le président de la Convergence libérale et patriotique (Clp) a ainsi invité le chef de l’Etat, Macky Sall, à poursuivre la réflexion déjà entamée pour le retour d’une paix définitive dans cette région. Car pour lui, il existe diverses pistes pour y arriver.





Par ailleurs, au cours de cette rencontre, Serigne Mbacké Ndiaye est revenu sur la bataille que mène le mouvement And Samm Djikko Yi, à savoir la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal.





A l'en croire, «il y a juste un manque de communication» entre les membres du mouvement et les autorités étatiques.